28日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比70円安の5万520円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万512.32円に対しては7.68円高。出来高は7538枚だった。 TOPIX先物期近は3325ポイントと前日比6.5ポイント安、TOPIX現物終値比0.05ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 50520 -707538 日経225mini