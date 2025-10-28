ユニークな研究に贈られる世界的な賞なのに、イロモノ扱いされがちなイグ・ノーベル賞。じつは、日本は2007年から連続で受賞者を輩出する「常連国」だ。その後、彼らにはどんな恩恵がもたらされたのか？笑いの裏にある思い、そして人生の転機を聞いた！「ライトハンド、レフトハンドプッシュ！プッシュ！」授賞式で、内視鏡の管を持って実演する昭和伊南総合病院・堀内朗医師（医学教育賞、2018年）の姿を見て、会場は大盛