第2戦で1本塁打5打点と爆発した山川もナイター練習に参加し、静かに抱負を口にした。阪神の予告先発は才木。「明日もいい投手なのでね。こっちも負けずに。出るか分からないですが、試合に出ればしっかりできることをやろうかなと思います」。短期決戦は「勝てばいい」と掲げる。甲子園での練習を終えると敵地でもチームを勝利に導く一打を誓った。