ソフトバンクは27日、板東湧梧投手（29）、浜口遥大投手（30）ら支配下選手6人、育成選手2人と来季の契約を結ばないことを発表した。すでに発表されている選手と合わせると、これで戦力外は大量20人となった。この日は今季育成から支配下に昇格したばかりの川口、宮崎、2年目の村田も通達を受けた。宮崎、川口、村田、牧原巧に対して球団は育成選手としての再契約を打診したが、もちろん各選手は他球団移籍することもできる。