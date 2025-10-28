ユニークな研究に贈られる世界的な賞なのに、イロモノ扱いされがちなイグ・ノーベル賞。じつは、日本は2007年から連続で受賞者を輩出する「常連国」だ。その後、彼らにはどんな恩恵がもたらされたのか？笑いの裏にある思い、そして人生の転機を聞いた！2023年にイグ・ノーベル賞栄養学賞を受賞したのは、明治大学の宮下芳明教授（49）。通電させた箸やストローが、味覚を変化させることを実験した。キリンホールディングス