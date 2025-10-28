「天皇賞（秋）・Ｇ１」（１１月２日、東京）３歳世代トップクラスの参戦でヒートアップする秋の盾。若き挑戦者が台頭するのか、それとも古馬がねじ伏せるのか−。データ班が導き出した答えは前者。近７年で５勝と無双状態のルメールを鞍上に確保したダービー２着馬マスカレードボールが、念願のＧ１タイトル獲得へ突き進む。▼傾向（過去１０年）ジャパンＣ−有馬記念へと続く秋の古馬王道Ｇ１ロード初戦。▼人気