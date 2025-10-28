北海道を代表する郷土料理・ジンギスカン。今、羊肉の輸入量増加などを追い風にブームが再来しているという。羊肉の輸入量増加…ジンギスカン扱う店も増加傾向正午前から行列ができていたのは、素材にこだわったジンギスカンを扱う「大衆ジンギスカン酒場ラムちゃん御徒町店」。看板メニューは秘伝の熟成方法で旨味成分を引き出した、塩〆熟成ジンギスカン。さらに、薄切りで柔らかい「飲めるジンギスカン」など、様々なメニュー