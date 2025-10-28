菊花賞はエネルジコが勝利し、ルメールが史上初の３連覇を達成した。実は福島県・ノーザンファーム天栄も２３年ドゥレッツァ、２４年アーバンシックに続く調整馬３連覇の快挙だ。「牧場からいい状態で送り出し、それを厩舎でも引き継げたことが大きな要因。３頭がそれぞれ違うローテで勝てたのは、個々の馬と向き合ってきた成果ですし、今後の選択肢も広がる結果になりました」。木實谷場長が胸を張るように、今年も従来とは異