「天皇賞（秋）・Ｇ１」（１１月２日、東京）秋の古馬３冠ロード第１弾。経験値で勝る歴戦の古馬に、イキのいい３歳馬が挑戦状を叩き付ける。古馬の大将格は宝塚記念を圧巻の逃走劇で制したメイショウタバル。４歳春の海外遠征を機に大きく成長した“元やんちゃボーイ”が堂々と迎え撃つ。対する３歳勢では皐月賞馬ミュージアムマイルが筆頭。始動戦Ｖの勢いに乗って古馬の牙城を崩しにかかる。きっかけをつかんだ個性派逃げ