IT大手のアマゾン・ドット・コムが本社部門で最大3万人の人員削減を計画していると報じられました。ロイター通信は27日、複数の関係者の話として、アマゾンが28日以降、本社部門で最大3万人の人員削減の実施を計画していると報じました。新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、巣ごもり需要が急増した時期に採用した人員の調整が目的だということです。人員削減の対象は本社部門の従業員数のおよそ1割にあたり、2022年末以降におよ