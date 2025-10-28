ニューヨーク証券取引所【ニューヨーク共同】週明け27日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は3営業日続伸し、前週末比337.47ドル高の4万7544.59ドルと連日で終値の最高値を更新して取引を終えた。米国と中国の首脳会談を控える中、貿易摩擦を巡る懸念が後退し、買い注文が膨らんだ。ベセント米財務長官は、中国がレアアース（希土類）の輸出規制を1年延期し、米国の対中追加関税は回避されるとの見通しを米メディアで