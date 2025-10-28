格闘技イベント「ＯＮＥ１７２」（１１月１６日、東京・有明アリーナ）で、手塚裕之（３５）との対戦が決まった?バカサバイバー?こと青木真也（４２）が思いの丈を明かした。青木は今年５月にＯＮＥとの選手契約が終了した。その後、優先交渉期間に入って日本の格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ」とも交渉したが「マッチング制度」の結果、次戦もＯＮＥに上がることが決定。だが、そこから一向にカードが決定せず、困惑をあらわにし