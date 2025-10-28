日本シリーズは舞台を福岡から甲子園に移し、２８日に第３戦が行われる。初戦で阪神に敗れたソフトバンクは第２戦に大勝して１勝１敗。一方の阪神は痛恨の敗戦から巻き返しを図る。ホークスＯＢで本紙評論家の加藤伸一氏はここまでの戦いをどう見るのか。そして、今後のカギを握るのは誰なのか…。両軍の?主砲?に注目しながら今後の展開を占った。【加藤伸一「インハイアウトロー」】ソフトバンクはＣＳの頃から投手力が安定して