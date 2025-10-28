°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê½Æ·â»ö·ï¤Ç»¦¿Íºá¤Ê¤É¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¡Ê£´£µ¡Ë¤Î½é¸øÈ½¤¬£²£¸Æü¡¢ÆàÎÉÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡£»³¾åÈï¹ð¤ÏÀ¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡ÊµìÅý°ì¶µ²ñ¡Ë¤Î¿®¼Ô¤Ç¤¢¤ëÊì¿Æ¤¬¶µÃÄ¤ËÂ¿³Û¤Î¸¥¶â¤ò¤·¡¢²ÈÄí¤¬Êø²õ¤·¤¿º¨¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¶¡½Ò¡£µìÅý°ì¶µ²ñÌäÂê¤ËºÆ¤Ó¸÷¤ê¤òÅö¤Æ¤¿¡£Á´¹ñÅý°ì¶µ²ñÈï³²ÂÐºöÊÛ¸îÃÄÉûÃÄÄ¹¤ÎµªÆ£Àµ¼ùÊÛ¸î»Î¤¬ºÛÈ½¤Î¹ÔÊý¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£µ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»³¾åÈï¹ð¤Ï£²£°£²£²Ç¯£··î£¸Æü¡¢ÆàÎÉ»Ô¤Î¶áÅ´ÂçÏÂ