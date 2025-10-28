大相撲九州場所は１１月９日、福岡国際センターで初日を迎える。秋場所で横綱初優勝を果たした大の里（２５＝二所ノ関）が連覇に挑む一方で、決定戦で敗れた横綱豊昇龍（２６＝立浪）も虎視眈々と巻き返しを狙っている。元大関琴奨菊の秀ノ山親方（４１＝本紙評論家）による連載「がぶりトーク」では、一年納めの場所を展望。優勝争いの行方を占った。【秀ノ山親方・がぶりトーク】読者のみなさん、こんにちは！早いもので、一