ＧＨＣ女子王者の彩羽匠（３２）が、マリーゴールドの岩谷麻優（３２）とＷＷＥスーパースターのイヨ・スカイを超える激闘の実現を誓った。彩羽は２７日のノア「ＭＯＮＤＡＹＭＡＧＩＣ（ＭＭ）」新木場大会で、世羅りさをランニングスリーで下し、Ｖ４に成功。試合後に電撃登場した岩谷からベルトを叩かれ、挑戦表明めいたアピールを受けた。彩羽は「このベルトと自分を指さしていったってことは、まあそういうことでしょ