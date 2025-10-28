採用面接での対応がまずいと、既存社員のやる気を削ぐ可能性もある。投稿を寄せた30代女性（清掃業）は、新規店舗で採用面接をしている男性上司に頭を悩ませている。この上司は候補者の年齢によって態度が急変するのだという。（文：湊真智人）「20〜30代の女性にはたっぷりと時間をかけて面接をし、世間話、職場の見学、何だったら最寄り駅まで車で送迎なんてこともしています」若手偏重の弊害？「研修を1〜2日やって辞めてしまう