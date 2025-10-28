物価高騰が続き、仕事中のランチ代にも影響が出ているようだ。外食派の人々は、いくらまで出せるのだろうか。大阪府の30代女性（事務・管理／年収350万円）は1000円が一つの目安だという。「大体1000円くらい。物価高で1200円くらいまでなら許容範囲。会社の周りには色々あるのでジャンル問わず和洋中なんでも食べます」物価高の影響で、許容額が少し上がっている実情がうかがえる。（文：篠原みつき）昼休み1時間で手早く済ませた