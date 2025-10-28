理不尽な同僚や、不公平な扱い――。投稿を寄せた50代女性（大型ダンプの運転手）も、そんな職場で不満を募らせている。「身内に対してアホほど甘くて、会社のためになってなくても、それが通ってしまう」同族経営なのだろうか。さらに、困った社員もいるようだ。（文：天音琴葉）「自分のミスは絶対に謝らないくせに、人のミスにはめちゃくちゃうるさい」その事務員は、「自分のミスは絶対に謝らないくせに、人のミスにはめちゃく