「第１０回澄和Ｆｕｔｕｒｉｓｔ（とわフューチャリスト）賞」の表彰式が２７日、東京・千代田区の東京會舘で行われ、小説家の浅田次郎さん（７３）らが出席した。一般財団法人澄和が主催する同賞は、「非戦・平和関連」「環境保護」「社会貢献」をテーマに活動を続けてきた個人や団体を表彰するもの。これまでに俳優の吉永小百合、黒柳徹子、歌手のＭＩＳＩＡ、シドニー五輪女子マラソン金メダリストの高橋尚子さん、漫画家の