ゴルフのジュニアメジャー４冠を達成し「天才少女」と呼ばれる高知・明徳義塾中２年の須藤弥勒（１４）＝ゴルフ５／太陽自動車＝が２６日、香川・屋島ＣＣで行われた四国ジュニア選手権秋季大会の中学生女子の部（５９９０ヤード、パー７２）に「明徳デビュー戦」として臨み、３オーバー、７５で、優勝した岡部薫（徳島・城西中）と１打差の３位となった。弥勒は９月に群馬・太田市内の公立中から、２０２１年マスターズ優勝の