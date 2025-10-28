復帰を目指す長嶋茂雄さん（享年８９）の姿を撮影したのが関口俊明カメラマン。リハビリを超える過酷な“トレーニング”に励む様子に驚き、胸を打たれた。ひょっとして復活するのではないか。そう思ってしまうほどのバイタリティーに圧倒された。２００９年秋、都内でリハビリを続ける長嶋さんを取材した。脳こうそくで倒れて５年、公の場でも元気な姿を見せ始めていたものの、リハビリを公開するのは極めて珍しい。デスクと