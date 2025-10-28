シーズンで最も活躍した先発投手に贈られる「沢村賞」の選考委員会（堀内恒夫委員長＝元巨人）が２７日、都内で開かれ、全会一致で日本ハム・伊藤大海投手（２８）の受賞が決まった。球団では０７年のダルビッシュ有（現パドレス）以来、１８年ぶり２人目。また、堀内委員長は会見で、来季から選考基準７項目のうち完投数を１０から８、投球回を２００から１８０に変更すると発表した。日本ハムの絶対的エースに新たな勲章が加