来春センバツ（２０２６年３月１９日開幕）出場校選考の重要な参考資料となる秋季近畿大会は、降雨により、継続試合となっていた準々決勝１試合が行われた。智弁学園が４点リードの６回表から再開。逆転された直後の８回に追い付き、９回に１年生の４番・逢坂悠誠一塁手のサヨナラ打で勝利した。４強入りを決め、２０２１年以来、５年ぶりのセンバツ出場を当確とした。劇的な勝利で、智弁学園が来春の聖地に当確ランプをともし