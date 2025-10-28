文芸春秋が、50歳以上の社員を対象に早期退職者を募集していることが東洋経済の取材で明らかになった。写真はその説明資料と申請書（写真：編集部）【独自入手】文芸春秋が社員に示した「特別早期退職プログラム」の資料とその概要政治家、芸能人などをはじめとする有名人の不祥事やスキャンダルを大々的にスクープ報道することで知られる文芸春秋。読者からの高い支持によって大いに稼いでいるのかと思いきや、実はそうではない。