事業説明会で展示された「UNIQLO UNIFORM」の制服。航空会社のPeach Aviationや院庄林業なども新たに導入している（写真：尾形文繁）【写真で見る】ユニクロが手がけるユニホームの数々「比較的早期に中核事業の1つになるチャンスがある」――。2025年9月に開かれたユニクロの事業説明会で、ファーストリテイリングの柳井正会長兼社長の次男である柳井康治取締役は強い自信を見せた。紹介されたのは、ユニクロが手がける制服や作業