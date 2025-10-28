角田の去就決定は先延ばしになったが、依然として苦しい状況に変わりはない(C)Getty ImagesF1第20戦メキシコGP決勝が現地時間10月26日、エルマノス・ロドリゲス・サーキットで行われ、角田裕毅(レッドブル)は11位に終わり、ポイントに届かなかった。【動画】ローソンは無謀だった？角田との接触シーンを見る10番手スタートとなった角田は、レース中盤まで入賞圏内で周回を重ねていたものの、37周目でのピットイン時、クルー