７人組ガールズロックユニット「ＰＡＳＳＰＯ☆」元メンバーで根岸愛（３３）が、挙式を報告した。２８日までに自身のインスタグラムを更新し、「人生のビッグイベント結婚式を挙げさせていただきました東京會舘というとても素敵で大好きな場所で素敵なドレスを着せていただきお花いっぱいの空間で大好きな人達に囲まれて本当に幸せな時間でした」と伝え、純白のウェディングドレス姿を披露。「来てくれた皆んなが楽し