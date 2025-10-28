ロシアのプーチン大統領が北朝鮮の崔善姫外相と会談しました。アメリカのトランプ大統領をけん制する狙いもあるとみられます。プーチン大統領は27日、モスクワを訪れている崔善姫外相と会談し、「両国関係の発展は全て計画通りに進んでいる」と述べました。これに先立ち、ラブロフ外相も崔外相と会談。ロシア外務省によりますと、両外相は「世界における緊張の高まりは、アメリカやその同盟国の侵略的な行動が主な要因だとの認識で