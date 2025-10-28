米女優のジューン・ロックハートが10月23日、カリフォルニア州サンタモニカの自宅で自然死により100歳で亡くなった。娘のジューン・エリザベスさんと孫のクリスティアナさんに見守られての旅立ちだった。娘のエリザベスさんは「母は演技を職人技と考えていましたが、本当の情熱はジャーナリズム、政治、科学、そしてNASAにありました。『宇宙家族ロビンソン』での役を大切にしていて、未来の宇宙飛行士たちに影響を与えたことを喜