【MLB】ブルージェイズ1ー5ドジャース（10月25日・日本時間10月26日／トロント）【映像】山本由伸、衝撃の1球→相手打者がフリーズ10月25日（日本時間10月26日）行われたワールドシリーズ第2戦、トロント・ブルージェイズ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・山本由伸の投球に翻弄された相手打者が首をかしげた。ドジャース1点のリードの2回裏・ブルージェイズの攻撃、無死一塁、一塁塁上にはこの回先頭、ファースト