【ニューヨーク＝小林泰裕】２７日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前週末比３３７・４７ドル高の４万７５４４・５９ドルとなり、過去最高値を２営業日連続で更新した。従来の記録は２４日につけた４万７２０７・１２ドルだった。マレーシアで２５〜２６日に開かれた米中閣僚級の貿易協議を巡り、ベッセント米財務長官は１１月１日の発動を予定していた１００％の対中追加関税が回避される見通しだと