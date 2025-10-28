山下美夢有女子ゴルフの27日付世界ランキングが発表され、山下美夢有は6位、西郷真央は9位で変わらなかった。竹田麗央は一つ下げて13位。1位ジーノ・ティティクル（タイ）、2位ネリー・コルダ（米国）、3位ミンジ・リー（オーストラリア）ら上位に変動はなかった。（共同）