大相撲の人気力士で元小結の遠藤（３５）＝追手風＝が現役引退を決意したことが２７日、関係者の話で分かった。最近は両膝の手術を受けて２場所連続全休し、九州場所（１１月９日初日・福岡国際センター）は１３年名古屋場所から守っていた関取の座を失い、東幕下３枚目に転落していた。今後は年寄「北陣」を襲名し、追手風部屋で後進の指導に当たる見込み。関係者によると、日本相撲協会は近く引退を発表するという。人気力士