NY原油先物12月限（WTI）（終値） 1バレル＝61.31（-0.19-0.31%） １１月２日に石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）プラスの主要８カ国による会合を控えて売りが優勢となった。ロイター通信は関係筋の話として、主要産油国は穏やかに追加増産することに傾斜していると報道した。１０月や１１月に続いて、１２月も日量１３万７０００バレルほど自主減産を解消する方向にある。また、制裁を受けているロシアが増産分の買い手を