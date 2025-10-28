NY金先物12 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4019.70（-118.10-2.85%） 金１２月限は大幅続落。時間外取引では、米中の通商合意見通しを受けて売り優勢となった。欧州時間に入ると、手じまい売りが出て下げ幅を拡大した。日中取引では、手じまい売りが出て４０００ドルの節目を割り込んだ。 MINKABU PRESS