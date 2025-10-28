NY株式27日（NY時間16:28）（日本時間05:28） ダウ平均47544.59（+337.47+0.71%） S＆P5006875.16（+83.47+1.23%） ナスダック23637.46（+432.59+1.86%） CME日経平均先物50580（大証終比：-10-0.02%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は３日続伸し最高値を更新。週末に米中が貿易摩擦緩和に向けて歩み寄ったとの観測報道が伝わったことを受け、今週、トランプ大統領と習主席の会談への期