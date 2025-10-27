韓国の人気メイクアップアーティスト ウォン・ジョンヨ氏が監修するコスメブランド「ウォンジョンヨ（Wonjungyo）」から、メイク前に仕込むことでメイクのりをアップするクリーム「ウォンジョンヨ モイストセットアップクリーム」（27g 1650円）が登場する。11月1日からロフト（一部店舗を除く）、ロフトネットストアで順次先行販売し、11月14日に全国発売する。 【画像をもっと見る】 ウォンジョンヨ モイストセットアップク