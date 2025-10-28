◇鈴木康弘氏「達眼」馬体診断メイショウタバルの瞳には父親の面影があります。父ゴールドシップを思い起こさせる射すくめるような目。「目は心の窓」といいますが、そのきつい目から激しい気性がうかがえます。マイラー体形でも2200メートルの宝塚記念を押し切った。負けん気の強さで距離の壁を乗り越えるのがこの父系血統の凄み。ただし、今回は懸念材料が一つ。ひと夏越して人の腕力では抑えられないほど首差しに筋肉パワ