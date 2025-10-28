男性7人組「IMP.」が来年1月から初のアリーナツアーを開催する。12月15日発売の最新アルバム「MAGenter（マゼンタ）」を引っ提げて、全国6都市19公演で約20万人を動員予定。スポニチ本紙の単独取材に、基俊介（29）は「全国をIMP.色に染めたい」と意気込んでいる。念願のアリーナツアー。佐藤新（25）は「たくさんのPINKY.（ピンキー、ファンの総称）と思い出をつくれることはうれしい」と笑顔。椿泰我（27）は「何ができるか