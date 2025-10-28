サプライズは期待の表れ。夢は吉田超えの3冠王だ！DeNAからドラフト1位で指名された青学大・小田康一郎内野手（22）が27日、相模原市内の同大キャンパスで指名あいさつを受けた。直立不動での出迎え。視界に入ったDeNA一行の先頭は出席予定に名前のなかった相川新監督だった。球団が用意したサプライズ。「聞かされてなくて…。姿を見てびっくりした」と目を丸くした。握手をかわし、すぐに打ち解けた。新指揮官から「僕に負