タレントの井森美幸（56）が27日に放送された日本テレビ「月曜から夜ふかし」（月曜後10・00）に出演。番組スタッフに採用されないアンケートに記載する群馬情報を明かした。10月28日は「群馬県の日」と制定されていることで、今回は「県民の日ニュース群馬編」企画が放送された。キャスター役として出演したのが、群馬県出身で知られる井森。群馬にまつわるランキングを県民に予想してもらう街頭インタビューのVTRが流れた。