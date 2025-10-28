¡þ¹â¹»Ìîµå½©µ¨¶áµ¦Âç²ñ½à¡¹·è¾¡ÃÒÊÛ³Ø±à6-5ÅìÍÎÂçÉ±Ï©¡Ê2025Ç¯10·î27Æü¤µ¤È¤ä¤¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ËÍè½Õ¤ÎÁªÈ´½Ð¾ì¹»¤ò·è¤á¤ë½ÅÍ×¤ÊÁª¹Í»ñÎÁ¤È¤Ê¤ë½©µ¨¶áµ¦Âç²ñ¤Î½à¡¹·è¾¡1»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃÒÊÛ³Ø±à¡ÊÆàÎÉ¡Ë¤¬ÅìÍÎÂçÉ±Ï©¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤ò¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¤Ç²¼¤·¤¿¡£¹ß±«¤Ë¤è¤ë·ÑÂ³»î¹ç¤Ç4¡½0¤Î6²óÉ½ÀèÆ¬¤«¤éºÆ³«¤µ¤ì¤¿°ìÀï¡£°ì»þµÕÅ¾¤òµö¤·¤Ê¤¬¤é¤â½à·è¾¡¤Ë¿Ê¤ß¡¢21Ç¯½Õ°ÊÍè5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÁªÈ´½Ð¾ì¤òÅö³Î¤È¤µ¤»¤¿¡£ÃÒÊÛ³Ø±à¤¬Íè½ÕÁªÈ´½Ð¾ì¤òÅö³Î