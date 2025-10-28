日本相撲協会は27日、大相撲九州場所（11月9日初日、福岡国際センター）の番付を発表した。秋場所の番付で青森県唯一の幕内力士だった尊富士は全休で十両に落ちたが、代わりに同県出身の錦富士が、西十両3枚目で11勝4敗と大勝ちし4場所ぶりに幕内に返り咲いた。番付は6枚上げて東前頭15枚目に上昇。県出身の幕内力士は1883年（明16）5月の一ノ矢以来142年間途切れておらず、鏡里、初代若乃花ら横綱6人を生んだ相撲王国の伝統