【しまむら】のライフスタイルブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）】から、大人世代にぴったりな新作アイテムが登場。お手頃価格ながら上品に着映えるデザインや、季節感を演出する素材づかいなど、40・50代に嬉しいポイントが揃っています。秋のおしゃれをアップデートできる新作を、ぜひチェックしてみて。 こなれシルエットで差がつく大人カジュアル