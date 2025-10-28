タレントの藤本美貴（40）が27日、都内で京王電鉄の新型通勤車両「2000系」の取材会に出席した。来年1月31日から運行を開始し、5両目に同社初の大型スペースが導入される。3人の子供の親として「ベビーカーを畳むか悩みがちですが堂々と乗れそうなくらいのスペース。多種多様な方が安心して乗れるスペースが出来上がったなと思う」と感想を口にした。子供の学校行事参加などで、普段から電車は利用している。「子供が景色を