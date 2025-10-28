阪神・大山悠輔内野手（３０）が２７日、甲子園に舞台を移す日本シリーズ第３戦へ向けて、気持ちの切り替えを強調した。ここまで２戦連続無安打で、みずほペイペイドームでは一度も快音が響かず。慣れ親しんだ本拠地での３連戦を前に、「昨日までは昨日で終わりましたし、また今日は今日、明日は明日なんで。リセットはしっかりして、明日の試合はしっかり頑張りたいと思います」と気合を込めた。藤川監督も５番打者への信頼は