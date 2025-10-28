日本シリーズで阪神が２年ぶりの日本一を決めた場合に備え、大阪府警は大阪市の繁華街・ミナミを中心に、雑踏事故などを防ぐための警備体制を整えている。多数のファンが集まることが予想されるため、大阪府警はリーグ優勝時と同様の体制を敷く予定。道頓堀川に架かる戎橋の混雑状況に応じて、４段階の通行規制を使い分ける。大阪府警によると、９月と同規模の約１０００人の警察官を配置。第１段階として１８時ごろから戎橋は