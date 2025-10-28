10月28日、天皇皇后両陛下主催の「秋の園遊会」が赤坂御苑で開催される。今回は、今から20年前に「秋の園遊会」を取材した平成17（2005）年11月13日放送「皇室ご一家」（第1348回秋の園遊会）を振り返る。この園遊会は翌月に結婚を控えた黒田清子さん（当時の紀宮さま）にとって皇族として最後の参加となった。なお、本記事は当時のナレーションをそのまま記載。上皇ご夫妻を「天皇皇后両陛下」、現在の両陛下を「皇太子ご夫妻」