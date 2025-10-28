敵地トロントでのファッションも話題のワトソンさん(C)Getty Imagesドジャースの地元放送局『SportsNet LA』のリポーターを務めるキルステン・ワトソンさんが、現地時間10月26日に自身のインスタグラムを更新。ブルージェイズとのワールドシリーズ1、2戦目が行われたトロントでの様子を公開した。【写真】ワトソンさんの敵地トロントでの“秋コーデ”をチェックワトソンさんは「ワールドシリーズ,トロント:ゲーム1＆2」とつづ